Amsterdam, ingegnere romano trovato morto: ipotesi omicidio

Paolo Moroni, 43 anni, ingegnere informatico, è stato trovato morto nella sua abitazione di Amsterdam. Ad avvertire la famiglia dell’uomo, originario di Allumiere, in provincia di Roma, è stata la Farnesina, che sta seguendo la vicenda attraverso l’ambasciata italiana all’Aja. Sulle circostanze della morte di Moroni indaga la polizia olandese in collaborazione con i carabinieri di Civitavecchia. Secondo fonti olandesi sembra che si stia indagando su una pista italo-olandese e l'ipotesi è quella di omicidio: sono da chiarire le circostanze di una morte che presenta molti aspetti oscuri.

La famiglia, titolare di un ristorante nel centro della provincia di Roma, è stata allertata dai carabinieri, su indicazione dell'autorità italiane. La famiglia Moroni è molto conosciuta ad Allumiere. Diplomatosi al liceo scientifico Galilei di Civitavecchia e poi laureatosi in ingegneria, Paolo Moroni aveva presto trovato lavoro ad Amsterdam. "L'amministrazione comunale di Allumiere e l'intera comunità si stringono attorno alla famiglia Moroni per la terribile perdita. Caro Paolo, ragazzo gentile e stimato professionista, che la terra ti sia lieve", si legge in una nota del comune alle porte di Roma. Secondo quanto emerso l’uomo, dopo un periodo di smart working in Italia, era tornato da poco ad Amsterdam per lavoro, ma di lui si sono subito dopo perse le tracce e la famiglia non è più riuscita ad avere notizie

(notizia in aggiornamento)

