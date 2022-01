Sesso, si abbassava i pantaloni e si toccava davanti alle donne. Scoperto grazie a Facebook. Denunciato

29 gennaio 2022 a

Avvicinava e superava le donne a bordo del suo suv. Attendeva il loro arrivo e poi mostrava loro il suo organo sessuale. Sono almeno cinque gli episodi ricostruiti dalla polizia di Stato di Udine che vedono protagonista un 30enne italiano. L'uomo è stato denunciato. L'attività della questura friulana ha preso le mosse da un episodio che è accaduto lo scorso 8 gennaio. Una ragazza aveva chiamato il 112 proprio per raccontare che, mentre si trovava in attesa alla fermata dell'autobus, era stata avvicinata da un uomo che appena sceso da un Suv, le aveva esibito le parti intime, toccandosele, dopo essersi abbassato i pantaloni.

La giovane, oltre a rivolgersi alla polizia, ha pubblicato un post su Facebook sull'episodio: un'amica, letto il contenuto social, le ha riferito di aver vissuto la stessa situazione, sempre con un protagonista con la medesima macchina. A distanza di pochi giorni, sono emersi i casi di altre tre donne. L'ascolto delle donne e il confronto dei loro racconti hanno permesso agli investigatori della squadra Mobile di ricostruire almeno cinque episodi, tra gennaio 2020 e gennaio 2022, il cui protagonista sarebbe sempre la stessa persona, il 30enne italiano.

Alcune delle vittime hanno raccontato alle forze dell'ordine che gli episodi sono accaduti mentre facevano jogging nelle zone campestri della città. "Nel corso della mattinata del 26 gennaio - si legge in una nota diramata dalla questura udinese - sono state eseguite alcune perquisizioni che hanno permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro alcuni capi di abbigliamento indossati dal molestatore in almeno due degli episodi oggetto d'indagine, riconosciuti in precedenza dalle vittime, dando riscontro e confermando il coinvolgimento dell'uomo". Per l'uomo è scattata la denuncia. Le indagini continuano per cercare di comprendere se sia stato protagonista di altri episodi del genere. Facebook in questo caso è stato fondamentale per avviare le indagini.

