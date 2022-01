Covid, negli ultimi sette giorni in calo nuovi casi e ricoveri in terapia intensiva. Aumentano i decessi. Le province messe peggio

27 gennaio 2022 a

Finalmente sulla quarta ondata della pandemia Covid, inizia a vedersi una piccola luce in fondo al tunnel. Dopo 13 settimane consecutive di aumento dei contagi, infatti, l'ultima settimana ha visto l'attesa e sospirata inversione della curva. Certo, siamo ancora su percentuali molto basse, ma per la prima volta spunta il segno meno. I contagi sono stati 1.197.970 rispetto a 1.243.789 dei 7 giorni precedenti, con una flessione del 3,7%. Un dato non certo alto, ma comunque in negativo e che alimenta la speranza che il picco della quarta ondata sia stato raggiunto e forse superato.

Il dato arriva dal monitoraggio della Fondazione Gimbe e riguarda la settimana dal 19 al 25 gennaio. Purtroppo non tutti i parametri fanno registrare ancora miglioramenti. Per quanto riguarda le strutture ospedaliere, i ricoverati in area medica aumentano del 3% (20.037 rispetto a 19.448), mentre diminuiscono dell'1,4% quelli in terapia intensiva (1.691 rispetto a 1.715). Ma a crescere sono anche i decessi: 2.519 rispetto ai 2.266 della settimana precedente, con +11,2%. In ben 51 Province l'incidenza di nuovi casi di Covid 19 supera i 2.000 casi per 100.000 abitanti. E, nella settimana 19-25 gennaio, in 12 Regioni è stato registrato un incremento percentuale dei contagi che va dallo 0,7% dell'Umbria al 38,1% delle Marche. In 9 regioni c'è invece una riduzione e in questo caso si va dal -1,4% dell'Abruzzo al -35,8% della Calabria.

Sono 51 le province con più di 2000 casi per 100 mila abitanti: Bolzano (3.466), Forlì-Cesena (3.441), Vicenza (3.350), Ravenna (3.287), Rimini (3.281), Verona (3.266), Treviso (3.122), Rovigo (2.930), Padova (2.923), Pordenone (2.918), Trento (2.866), Bologna (2.781), Barletta-Andria-Trani (2.745), Belluno (2.735), Ascoli Piceno (2.707), Reggio nell'Emilia (2.702), Modena (2.698), Pesaro e Urbino (2.698), Genova (2.672), Fermo (2.655), Livorno (2.598), Venezia (2.577), Biella (2.499), Firenze (2.487), Imperia (2.458), Ferrara (2.458), Macerata (2.450), Udine (2.436), Brindisi (2.401), Bari (2.396), Ancona (2.387), Trieste (2.363), Parma (2.360), Pistoia (2.358), Mantova (2.339), Torino (2.322), Gorizia (2.303), Brescia (2.302), Pisa (2.287), Taranto (2.283), Savona (2.273), Foggia (2.225), Aosta (2.222), Piacenza (2.216), La Spezia (2.173), Prato (2.129), Teramo (2.063), Lecce (2.030), Grosseto (2.023), Arezzo (2.012) e Cuneo (2.002).

