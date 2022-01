Vaccino, Agenzia sanitaria Emilia Romagna: "I no vax rischiano 36 volte di più". Burioni: "Vaccinandosi possibilità di morire ridotta del 99%"

25 gennaio 2022 a

a

a

Ancora uno studio dettagliato sull'importanza del vaccino nella lotta al Covid 19. Questa volta arriva dall'Emilia Romagna. Il rischio di essere ricoverati in terapia intensiva oppure di morire per i non vaccinati è 36 volte maggiore rispetto a chi ha ricevuto la terza dose, definita booster. Lo ha rivelato il report mensile dell'Agenzia sanitaria e sociale della Regione Emilia Romagna, che ha analizzato l'incidenza del Covid 19 e delle sue conseguenze sul territorio nel mese di gennaio (dati al 17 gennaio). Il divario si mantiene molto alto anche se rapportato ai vaccinati con due dosi entro i quattro mesi: chi non si è sottoposto all'inoculazione anti Covid rischia 33.3 volte di più di finire in terapia intensiva e 9.5 volte in più di morire.

Truffa dei tamponi, infermiere denunciato per corruzione: non faceva il test e dichiarava il falso. Sequestrati 120mila euro

"Anche i dati di questo ultimo monitoraggio confermano quanto ormai è noto: la scelta di non vaccinarsi è molto pericolosa, perché per i non vaccinati aumentano enormemente le possibilità di essere ricoverati in ospedale, in terapia intensiva e anche di morire - ha dichiarato Raffaele Donini, assessore regionale alle politiche per la salute - Sono numeri che dovrebbero far pensare e convincere anche i più dubbiosi a imboccare la strada del vaccino. Per tutelare l'intera comunità, ma ancor prima loro stessi: un rischio di morte 36 volte maggiore, da solo dovrebbe spingere alla vaccinazione".

Medico no vax arrestato: muore paziente positivo curato con i funghi. L'accusa è di omicidio colposo

E' tornato a occuparsi dell'importanza della vaccinazione anche Roberto Burioni, virologo, immunologo, accademico e divulgatore scientifico, professore di microbiologia e virologia all’Università Vita Salute San Raffaele. L'ha fatto a modo suo, con un tweet senza troppi giri di parole: "Come ridurre le possibilità di morire del 99%? Semplice! Vaccinandosi con tre dosi". Ovviamente il suo cinguettìo è accompagnate da numeri. Burioni ha estrapolato un grafico da uno studio della task force americana contro il Covid. Grafico che, come si può vedere sotto, non ha bisogno di commenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.