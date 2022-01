Covid, morti e contagi regione per regione. Fanno sperare i numeri della Lombardia

24 gennaio 2022 a

a

a

Covid in Italia: finalmente un segno meno nel bollettino di oggi, lunedì 24 gennaio 2022. I nuovi positivi sono meno dei guariti. Non accadeva dal mese di ottobre. Vediamo la situazione regione per regione. Solo in una si registra un incremento dei positivi a cinque cifre. È l’Emilia Romagna che comunica +14.719 nuovi casi con un tasso di tamponi positivi del 41,7% calcolato su 35.301 esami. Importante la decrescita in Lombardia dove i nuovi casi sono 8.844 e il tasso scende al 12.5% nonostante 70mila tamponi, il numero di test regionali più alti del bollettino. La settimana scorsa i casi erano stati oltre 11mila e la positività del 14.3%. Di seguito pubblichiamo i casi regione per regione. I numeri indicano il numero degli infetti dall'inizio della pandemia, i nuovi casi e i positivi del bollettino precedente, quello di domenica 23 gennaio.

Ancora 352 morti e 77.696 contagiati. Ma finalmente un segnale positivo dal bollettino di oggi

Lombardia 1.987.944: +8.844 casi (ieri +21.700).

Veneto 1.015.150: +6.188 casi (ieri +14.976).

Campania 952.719: +5.930 casi (ieri +11.868).

Emilia Romagna 948.126: +14.719 casi (ieri +19.603).

Piemonte 796.880: +7.526 casi (ieri +8.673).

Lazio 793.727: +7.622 casi (ieri +12.651).

Toscana 669.850: +5.603 casi (ieri +10.904).

Sicilia 575.344: +3.629 casi (ieri +5.394).

Puglia 548.925: +3.471 casi (ieri +7.267).

Liguria 264.328: +2.221 casi (ieri +4.833).

Friuli Venezia Giulia 241.016: +2.119 casi (ieri +2.994).

Marche 224.393: +2.268 casi (ieri +5.483).

Abruzzo 193.172: +1.568 casi (ieri +3.394).

Calabria 160.262: +776 casi (ieri +1.329).

Provincia autonoma Bolzano 147.428: +1.225 casi (ieri +1.761).

Umbria 142.714: +787 casi (ieri +1.832).

Sardegna 117.095: +1.224 casi (ieri +795).

Provincia autonoma Trento 111.193: +1.094 casi (ieri +1.675).

Basilicata 56.779: +548 casi (ieri +972).

Molise 27.264: +210 casi (ieri +425).

Valle d’Aosta 27.035: +124 casi (ieri +331).

Covid riduce staminali nel sangue, studio Padova

Di seguito decessi regione per regione. La prima cifra indica i morti dall'inizio della pandemia, la seconda le vittime ufficializzate nel bollettino di oggi, la terza quelle del dossier della giornata precedente.

Lombardia 36.614: +87 decessi (ieri +67).

Veneto 12.955: +17 decessi (ieri +12).

Campania 8.925: +40 decessi (ieri +7).

Emilia Romagna 14.811: +40 decessi (ieri +23).

Piemonte 12.481: +19 decessi (ieri +11).

Lazio 9.668: +27 decessi (ieri +8).

Toscana 8.058: +25 decessi (ieri +26).

Sicilia 8.214: +33 decessi (ieri +24).

Puglia 7.135: +11 decessi (ieri +10).

Liguria 4.797: nessun nuovo decesso (ieri +5).

Friuli Venezia Giulia 4.407: +9 decessi (ieri +2).

Marche 3.356: +8 decessi (ieri +4).

Abruzzo 2.758: +10 decessi (ieri +5).

Calabria 1.801: +12 decessi (ieri +7).

Provincia autonoma Bolzano 1.342: +2 decessi (ieri +2).

Umbria 1.594: +1 decesso (ieri +6).

Sardegna 1.807: +10 decessi (ieri +4).

Provincia autonoma Trento 1.461: nessun nuovo decesso per il secondo giorno di fila.

Basilicata 669: +1 decesso (ieri +1).

Molise 522: nessun nuovo decesso (ieri +2).

Valle d’Aosta 500: nessun nuovo decesso (ieri +1).

Figliuolo “L'87% con 2 dosi di Vaccino in italia, 90% in Lombardia”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.