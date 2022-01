Covid, ancora 352 morti e 77.696 contagiati. Ma finalmente un segnale positivo dal bollettino di oggi

24 gennaio 2022 a

Sono 77.696 i nuovi contagi da Covid 19 ufficializzati dal ministero della Salute con il bollettino di oggi, lunedì 24 gennaio. Purtroppo vengono registrati altri 352 decessi. I tamponi analizzati sono stati più di mezzo milione, per l'esattezza 519.293. Il tasso di positività si attesta al 15%. Nel bollettino precedente gli infetti erano stati 138.860. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia sfonda quindi quota dieci milioni, per la precisione 10.001.344. Finalmente, però, arriva un segno meno. Sono 102.363 le persone che si sono rivelate negative ai tamponi e quindi più dei nuovi positivi. Per la prima volta, quindi, gli attualmente positivi sono in leggero calo: 25.049 in meno. Il totale attualmente è di due milioni 709.857. Non si registrava una diminuzione dalla fine del mese di ottobre.

E' vero che i contagi sono meno del precedente bollettino, ma questo accade ogni lunedì perché i dati sono relativi ai tamponi del giorno precedente e di domenica, ovviamente, essendo un festivo, ne vengono processati molti meno. Ma un miglioramento viene confermato anche confrontando i dati a quelli della passata settimana. In quel caso i nuovi infetti erano stati 83.403 e il tasso di positività del 15.4%, quindi quasi mezzo punto in più. Parole di leggero ottimismo da parte del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo: "Sembra che siamo arrivati al plateau della curva per ciò che riguarda la variante Omicron e si sta andando verso la discesa. Speriamo che questo trend si consolidi".

Continuano ad aumentare le degenze ordinarie nei reparti degli ospedali, mentre restano invariate quelle nelle terapie intensive. I posti letto occupati nei reparti ordinari Covid 19 sono 235 in più per un totale di 19.862 ricoveri. I malati in terapia intensiva, invece, sono gli stessi del giorno precedente: 1.685. I nuovi ingressi in rianimazione sono stati 101.

