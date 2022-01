Cani senzatetto, l'aiuto per gli amici a quattro zampe dei clochard. Il Protetto Virginia | Video

24 gennaio 2022 a

Progetto Virginia. E' quello dell'Oipa di Milano, l'Organizzazione internazionale della protezione animali. L'obiettivo è quello di cercare di aiutare i cani delle persone che vivono senza fissa dimora. Quello tra i clochard e i loro amici a quattro zampe è un rapporto strettissimo, visto che gli animali trascorrono tutta la vita accanto ai loro umani punto di riferimento. Ma sono costretti a farlo in condizioni particolarmente difficili. Tra i vari limiti del nostro Paese, c'è anche quello che i dormitori non accolgono i senzatetto con i cani. Non esiste nemmeno un servizio veterinario nel caso in cui gli animali abbiano bisogno di essere curati.

E' proprio in questa direzione che va il Progetto Virginia. I volontari dell'Oipa e di altre associazioni di hanno deciso di cercare di aiutare gli amici a quattro zampe dei senzatetto con sostegni concreti. Il Progetto va avanti dal 2018. Assistenza veterinaria e comportamentale gratuita per i cani dei clochard. Porta il nome di una delegata dell'Oipa milanese scomparsa prematuramente, Virginia. Un medico veterinario e un educatore cinofilo vengono messi a disposizione per cercare di garantire agli animali le cure di base e dare ai loro amici umani i giusti consigli per la migliore gestione possibile.

Sono stati tanti i cani aiutati in questi anni. Tra loro ci sono Guizzo e Nena. Il primo è un quattro zampe anziano e malato. Ha dovuto affrontare numerosi problemi per cercare di sopravvivere. Nena, invece, è una cagnolina affetta di una grave infezione all'utero, subito soccorsa e operata. Nell'elenco dei cani aiutati anche Loki, Linda e tanti, tanti altri. A loro sono stati donati cibo, coperte, cappotti, masticativi, collari, pettorine, guinzagli e soprattutto, come detto, visite veterinarie. Un progetto lodevole che non aiuta soltanto i cani, ma anche gli stessi senzatetto per i quali spesso il rapporto con i loro cani è il più importante che hanno.

