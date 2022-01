Covid, nei no vax la mortalità è 33 volte superiore. Dati shock su ricoveri e terapie intensive

22 gennaio 2022 a

a

a

Sulle conseguenze del Covid 19 in Italia, nuovi e sconvolgenti dati da parte dell'Istituto Superiore della Sanità in relazione alla differenza tra chi si è vaccinato e chi invece è contro il siero e fino a ora ha evitato l'inoculazione. Il tasso di ricoveri in terapia intensiva per gli over 12 è di 31,3 casi ogni 100mila per le persone no vax, circa trentanove volte più alto rispetto a chi invece ha aderito alla campagna vaccinale con la dose booster. In questo caso i ricoveri sono 0.8 ogni 100mila infezioni. L'Istituto Superiore della Sanità spiega che il tasso di ospedalizzazione standard è di 178.5 ricoveri ogni 100 mila abitanti per i no vax, mentre per chi è stato vaccinato scende a 10.8, sempre ogni 100 mila persone (anche in questo caso compresa la dose booster), in pratica per i no vax è circa 12 volte più alto.

Vaccino, a metà febbraio arriva Novavax. L'esperto: "Potrebbe funzionare meglio di Pfizer e Moderna"

Ancora più espliciti i dati relativi alla mortalità legata all'infezione da Covid 19. Per i non vaccinati i decessi sono 52.9 ogni 100 mila non vaccinati over 12, mentre scende drasticamente per i vaccinati fino ad arrivare a 1.6. In pratica nei no vax il tasso di mortalità è 33 volte più elevato. I dati sono stati pubblicati nel Rapporto esteso dell'Iss di oggi, sabato 22 gennaio.

Ecco la sotto variante Omicron 2. Migliaia di casi in Danimarca. E' difficile da scoprire

Nuove statistiche anche in relazione alle reinfezioni. Dal 24 agosto scorso al 9 gennaio 2022 sono stati segnalati 108.886 casi, che rappresentano il 2.7% del totale degli infetti notificati. Nell'ultima settimana la percentuale delle reinfezioni (3,2%) sul totale dei casi segnalati risulta stabile rispetto alla settimana precedente (3,4%). La probabilità di reifettarsi con il virus Covid 19 è più elevata nei non vaccinati rispetto ai vaccinati con almeno una dose e negli operatori sanitari rispetto al resto della popolazione. Ancora una volta, dunque, il vaccino viene confermato come l'unica arma veramente efficace per cercare di limitare la diffusione del Covid 19 e i relativi drammatici aspetti.

La pandemia mette a rischio la salute mentale. Più pazienti dagli psicologi: ecco chi sono e i sintomi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.