Matera, morti tre giovani: auto in un dirupo dopo uno scontro frontale

Tre giovani morti in un incidente stradale. Grave sinistro lungo la provinciale Pisticci-San Basilio, in località San Leonardo, nella provincia di Matera. Un'auto, per cause ancora in corso di accertamento, è finita in un dirupo. Hanno perso la vita tre ragazzi. Sul posto 118, vigili del fuoco e carabinieri della locale stazione. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l'auto, con a bordo tre giovani di 20 anni di Pisticci, avrebbe invaso la corsia opposta, scontrandosi con una vettura in arrivo dall'altro senso di marcia. L'impatto avrebbe catapultato la vettura in una scarpata di 10 metri, causando la morte dei tre giovani. Feriti lievemente le due persone a bordo dell'altra auto.

L'auto a bordo del quale viaggiavano i ragazzi, era una Mini Cooper. Secondo quanto si è appreso e che riportano gli organi di informazione locale, due giovani sono deceduti sul colpo, mentre il terzo sarebbe morto poco dopo in ospedale.

(In aggiornamento).

