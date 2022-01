Udine, diciottenne muore schiacciato in fabbrica: era il suo ultimo giorno di stage

21 gennaio 2022 a

a

a

Morto ragazzo di diciotto anni mentre lavorava in un'azienda in cui facevo lo stage. La tragedia è accaduta in Friuli. Un 18enne di Castions di Strada (Udine) è morto oggi pomeriggio in un’azienda meccanica di Lauzacco di Pavia di Udine, durante quello che era proprio l’ultimo giorno di uno stage. E' rimasto schiacchiato da un tubo metallico di una struttura che stava realizzando. Inutili i soccorsi, arrivati velocemente. Sul posto i carabinieri di Palmanova, almbulanza, elisoccorso e vigili del fuoco.

(notizia in aggiornamento)

Morta Maria Chiara Gavioli, chi era l'ex di Massimiliano Allegri: "Scappata di casa per stare con lui"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.