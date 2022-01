Morta Maria Chiara Gavioli, chi era l'ex di Massimiliano Allegri: "Scappata di casa per stare con lui"

21 gennaio 2022 a

Ritrovata senza vita l’imprenditrice Maria Chiara Gavioli, nella sua villa a Mogliano Veneto, in provincia di Treviso. La donna, 47 anni, come confermano a LaPresse fonti investigative, è morta probabilmente a causa di un malore. Gavioli era conosciuta per essere stata legata a Massimiliano Allegri, ai tempi però in cui l'attuale allenatore della Juventus era ancora un calciatore.

È stata la colf a ritrovare il corpo della donna senza vita, in bagno accanto alla vasca da bagno. Sul pavimento sono state ritrovate alcune confezioni di farmaci. Gli operatori del Suem 118, giunti sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso di Gavioli. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della locale stazione e il medico legale. Gavioli, secondo quanto riferito, era malata da tempo. Molto nota nei salotti noti della Marca e del Veneziano, in passato l’imprenditrice era stata coinvolta, con l’accusa di bancarotta per distrazione, nel crac della Enerambiente, gestita dal fratello Stefano che si occupò della raccolta e del trasporto dei rifiuti a Napoli tra il 2010 e il 2011. Era finita anche in prigione, ma i sui legali presentarono ricorso al tribunale del Riesame, ottenendo la scarcerazione. Nel giugno del 2021, era però stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Venezia nei confronti dell’imprenditrice e di altre 20 persone, tra cui il fratello.

Conosciutissima nel mondo del jet-set, vicinissima a comprare il Venezia da Zamparini. Nata da una famiglia agiata, aveva trascorso la giovinezza tra Cortina e la Sardegna oltre al veneto. Nelle sue case di proprietà avevano vissuto molti calciatori. E molti ne aveva conosciuto e frequentato, tra cui Max Allegri. "Era forse la storia più importante della mia vita. Ho conosciuto Max quando giocava a Padova. Anch’io sono scappato di casa per stare con lui, l’ho seguito a Napoli, abitavamo a Posillipo. Poi a Milano. Siamo stati insieme cinque anni, molto belli" aveva raccontato in una intervista. Oggi. 21 gennaio 2022, la morte.

