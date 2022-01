Bambina di due anni in pericolo di vita, salvata da carabinieri e medici

21 gennaio 2022 a

Carabinieri e medici hanno salvato la vita di una bimba di due anni. E' accaduto a Locri, in provincia di Reggio Calabria. Nel primo pomeriggio del 14 gennaio una giovane coppia ha accompagnato in ospedale la figlia secondogenita che lamentava forti dolori. La piccola è stata presa in cura dal personale sanitario e sottoposta agli esami di laboratorio. Una volta appresi gli esiti, i sanitari si sono resi conto di un valore anomalo delle piastrine, estremamente basso da considerare la bimba in imminente pericolo di vita a causa del rischio di una emorragia interna. A questo punto i medici hanno disposto il trasporto al Grande Ospedale Metropolitano (Gom) di Reggio Calabria dove la bambina avrebbe ricevuto vitali e più specifiche cure mediche. Proprio in quel momento, il dottore di turno al Pronto Soccorso, nel voler dare comunicazione ai genitori, ha scoperto che avevano già lasciato l'ospedale con la figlia.

La delicata situazione ha generato un grave stato di allarme e preoccupazione, tale da contattare i carabinieri di Locri. I militari dell'Arma hanno rintracciato in poche ore l'alloggio temporaneo della famiglia, nonostante le obiettive difficoltà affrontate, legate alla disponibilità di dati anagrafici solo parziali della minore. Un aspetto che ovviamente ha complicato quella che per i militari è diventata un'autentica missione. Alla fine i carabinieri sono riusciti a trovare la famiglia.

Quando i genitori della piccola hanno visto gli uomini dell'Arma, hanno subito compreso il pericolo che stava vivendo la loro bambina e sono scoppiati in lacrime. La lucidità dei carabinieri ha permesso di assicurare sia un idoneo e sicuro supporto alla famiglia sia il trasporto in ambulanza della bimba al Gom di Reggio Calabria. Le condizioni della bimba di due anni, grazie alle cure tempestive, sono migliorate. Fondamentale l'impegno degli uomini dell'Arma e ovviamente dei sanitari, sia quelli che hanno visitato inizialmente la piccola, che i medici del Gom.

