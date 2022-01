Covid, ancora 385 morti. I nuovi contagi sono 188.797. Il bollettino di oggi, giovedì 20 gennaio

20 gennaio 2022 a

Covid, sono 188.797 i nuovi contagi stando al bollettino ufficializzato oggi, giovedì 20 gennaio. Nella giornata di ieri erano state 192.320 le nuove infezioni. Dall'inizio della pandemia, dunque, gli italiani che hanno dovuto affrontare il virus sono 9.418.256. Purtroppo continuano ad aumentare anche i decessi. Ne sono stati ufficializzati altri 385 (cinque più di ieri) e il numero complessivo sale a 142.590. Il tasso di positività tocca il 17% e gli attualmente positivi diventano 2 milioni 682.041, rispetto a ieri + 55.451. Per fortuna alto anche il numero delle guarigioni, ancora 143.029 che portano il dato complessivo a sei milioni 593.625. I tamponi eseguiti sono stati un milione 110.266 e il tasso di positività, che come scritto è del 17%, aumenta dello 0.7.

Purtroppo crescono ancora i ricoveri a causa del virus, sia in area medica che nei reparti di terapia intensiva. Si registrano 159 altri ingressi in ospedali nei reparti ordinari e il saldo delle terapie intensive, tra entrate ed uscite, aumenta di dieci unità. Nel complesso i ricoverati sono rispettivamente 19.659 e 1.698. Di seguito i nuovi positivi regione per regione: Lombardia: +33.676; Veneto: +21.833; Campania: +16.977; Emilia Romagna: +20.140; Piemonte: +15.328; Lazio: +13.423; Toscana: +14.799; Sicilia: +7.997; Puglia: +8.333; Liguria: +6.882; Friuli-Venezia Giulia: +5.238; Marche: +6.905; Abruzzo: +4.004; Calabria: +2.785; Umbria: +2.133; Provincia Autonoma di Bolzano: +2.989; Sardegna: +1.432; Provincia Autonoma di Trento: +2.659; Basilicata: +1.396; Molise: +415; Valle d'Aosta: +540.

Stando al report diffuso dal ministero della Salute, buone notizie arrivano dalla campagna di vaccinazione. Le somministrazioni continuano ad aumentare. Nel complesso in Italia sono state inoculate 122 milioni 166.535 dosi. Sono 47.003.713 i cittadini che hanno avuto la doppia dose oppure il monodose. In 28.504.317 hanno ricevuto la terza. Nella fascia dei più piccoli siamo ormai vicini al milione di vaccinazioni, sono 941.090, il 25.74 della popolazione di riferimento. In pratica ad un bimbo su quattro è stata somministrata la prima dose.

