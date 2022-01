Covid, aumentano le prime dosi di vaccino agli over 50: + 28% in una settimana. Ma i morti crescono del 50%

20 gennaio 2022 a

L'obbligo vaccinale anti Covid per gli over 50 sta iniziando a dare i suoi frutti e a spingere l'inoculazione delle prime dosi. Nella settimana che va dal 12 al 18 gennaio i nuovi vaccinati sono stati 128.966, il 28.1 per cento in più rispetto al periodo precedente preso in esame. Sono i dati che emergono dal nuovo monitoraggio della Fondazione Gimbe. Complessivamente, nello stesso arco di tempo i nuovi vaccinati sono stati 510.742 rispetto ai 496.969 della settimana prima, un aumento quindi del 2,8%. Sono stabili, invece, le nuove vaccinazioni nella fascia 5-11 anni (pari a 240.920), che rappresentano quasi la metà delle prime dosi che vengono inoculate.

Nel rapporto della Fondazione Gimbe, presieduta da Nino Cartabellotta, si spiega anche che in sette giorni è stato registrato un aumento dei tamponi effettuati: +10,8%. I test sono passati da 6.926.539 della settimana 5-11 gennaio a 7.672.378 della settimana presa in esame dallo studio, con un incremento dei tamponi rapidi del 17.8% (+856.687) a fronte di una leggera flessione di quelli molecolari, - 5.3% (-110.848). La Fondazione Gimbe spiega che la media mobile a 7 giorni del tasso di positività dei tamponi molecolari si riduce ulteriormente (dal 25,4% al 21,2%), mentre rimane stabile (14,4% contro il 14%) quella degli antigenici rapidi.

Dopo settimane frena la "velocità" di incremento dei casi di Covid 19, che in sette giorni è stato del 3%. Ma purtroppo aumentano nettamente i decessi nello stesso arco di tempo: + 49,7%. Sono passati da 1.514 a 2.266 in una sola settimana. Il rapporto sottolinea invece una stabilizzazione delle nuove infezioni: 1.243.789 rispetto a 1.207.689. L'incidenza supera i 2.000 casi per 100.000 abitanti in 58 province. Il dato più drammatico è quello dei decessi. Più volte è stato considerato che una volta superato il vertice della curva dei contagi, sarà il valore che impiegherà maggior tempo per decrescere.

