Viareggio, rifiuta tso e si chiude in casa. Ferito un vigile del fuoco

Gli era stato applicato un trattamento sanitario obbligatorio, il tso, ma si è rifiutato di aprire la porta di casa ai vigili urbani. Così Gianluigi Ragoni, un uomo di 44 anni, nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 19 gennaio, si è barricato all'interno della sua abitazione a Torre del Lago - frazione di Viareggio in provincia di Lucca - assieme al padre 90enne, ex carabiniere. I vigili urbani hanno chiamato i pompieri per forzare la porta di ingresso e permettere al personale del 118 di eseguire il trattamento, ma proprio in quel frangente l'uomo ha fatto partire due colpi da una pistola calibro 22 detenuta illegalmente, uno dei quali ha raggiunto uno dei vigili del fuoco, subito trasportato al pronto soccorso. Per lui, fortunatamente, è stata registrata solo una lieve ferita al costato, ed è stato già dimesso dal nosocomio della Versilia con una prognosi di 10 giorni. La situazione è gestita dalla polizia di Stato, con la Questura che fa sapere che nessun colpo è stato sparato dalla finestra.

L’uomo durante l'arco del pomeriggio si è affacciato alla finestra gridando "Vi ammazzo tutti", venite che vi sparo in testa, uno ad uno", ed ancora "Esco quando sarà eletto il presidente della Repubblica, allora cambierà tutto". Ha pronunciato anche altre frasi sconnesse. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, Ragoni negli ultimi tempi avrebbe avuto comportamenti aggressivi e minacciosi nei confronti di alcune persone, anche vicini di casa, ragione per cui, considerando il suo stato mentale, era stato disposto il tso.

In passato, il 44enne sarebbe stato sottoposto ad altri trattamenti. Nel frattempo la polizia ha delimitato la zona, staccando luce e gas nell'abitazione di Ragoni, situata in via Bohème. I militari hanno anche sgomberato la strada per precauzione, chiudendo il tratto di viabilità ed evacuando una scuola dell'infanzia che si trova nelle vicinanze della casa.

