Covid, l'Oms: "La pandemia non è finita. Omicron farà emergere nuove varianti"

E' sbagliato pensare che la pandemia da Covid 19 sia al capolinea. Non finirà con la variante Omicron. Lo sostiene il direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Nel corso del briefing sul Covid, da Ginevra, ha dichiarato che "questa pandemia non è affatto finita e, con l'incredibile crescita di Omicron a livello globale, è probabile che emergano nuove varianti". E ancora: "Omicron può essere in media meno grave, ma la narrativa che si tratti di una malattia lieve è fuorviante, danneggia la risposta generale" alla pandemia "e costa ancora più vite".

