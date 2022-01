Nonna d'Italia, addio a Ida Zoccarato: aveva 112 anni. Zaia: "Esempio di come si affronta la vita"

18 gennaio 2022 a

Si è spenta nella notte tra domenica e lunedì, all'età di 112 anni, Ida Zoccarato. La nonna d'Italia, residente nel padovano, lascia un figlio di 78 anni, rimasto al suo fianco nella sua casa di Ponte di Brenta fino alla fine, una figlia, quattro nipoti e due pronipoti. A maggio avrebbe compiuto 113 anni, e dopo aver tagliato il traguardo dei 112 era diventata la nonna più longeva d'Italia.

Nata il 24 maggio del 1909, aveva vissuto le due guerre mondiali, la nascita della Repubblica, l’influenza Spagnola e, infine, il Covid, riuscendo a sconfiggerlo, forte delle tre dosi di vaccino. Una forza dimostrata con la sua vita in ogni istante. Il marito non era mai tornato dal fronte, così nonna Ida si era vista costretta a crescere i figli da sola, lavorando nei campi.

"Non si è mai preparati fino in fondo alla perdita di un proprio caro, anche se ha vissuto più di cent’anni - scrive Luca Zaia, il governatore del Veneto - Ida Zoccarato ha superato due guerre mondiali e due grandi pandemie, una figura straordinaria di longevità e di donna che è stata protagonista di una vita in continua evoluzione, intensa e ricca di ricordi che non ha mai smesso di trasmettere ai figli, ai nipoti e bisnipoti. Addio Ida, nonna veneta e nonna d’Italia. Lascia un vuoto incredibile nella comunità di Ponte di Brenta che si estende a tutti i veneti che hanno letto e conosciuto la sua storia: una nonna che recentemente ha combattuto anche contro il nemico dell’era moderna, il Coronavirus, affrontandolo con coraggio e con senso di responsabilità. Credo che lei sia l’esempio reale di come si affronta la vita, con tempra e forza d’animo, sempre. Nel ricordarla con gratitudine per l’amore che ha sempre dimostrato per la sua terra, invio ai familiari le più sentite condoglianze".

