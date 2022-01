Beppe Grillo indagato. La procura di Milano contesta i contratti pubblicitari del suo sito con la compagnia marittima Moby spa di Vincenzo Onorato

18 gennaio 2022 a

Beppe Grillo, padre fondatore del Movimento 5 Stelle, è indagato per i contratti pubblicitari del 2018-19 sottoscritti dal suo sito beppegrillo.it con la compagnia marittima Moby spa dell'armatore Vincenzo Onorato. Le indagini sono portate avanti dalla procura di Milano. A dare la notizia in esclusiva è il Corriere della Sera secondo cui l'accusa è il traffico di influenze illecite. Sempre stando al Corriere della Sera, la vicenda emerge a margine di sequestri ed acquisizioni di documenti eseguiti in una inchiesta relativa ad alcuni beneficiari di contributi o controparti di contratti della compagnia, ammessa nel giugno 2020 dal tribunale di Milano nella procedura di concordato preventivo. Il gruppo fattura 700 milioni di euro e dà lavoro a 6mila marittimi.

