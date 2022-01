Vaccino, Moderna lavora sul siero combinato contro Covid e influenza. Sarà pronto nell'autunno 2023

17 gennaio 2022 a

Un solo e unico vaccino che sia in grado di difendere dal Covid 19 e al tempo stesso dall'influenza stagionale. Lo sta studiando Moderna ed è stato l'amministratore delegato, Stéphane Bancel, a spiegare che il "doppio vaccino" sarà disponibile, ma non prima dell'autunno 2023. E' stato il Guardian a dare la notizia, svelando che l'azienda sta sviluppando il vaccino unico, che combina una dose di rinforzo contro il Covid 19 con il suo antinfluenzale. Lo scenario migliore, ha sostenuto Bancel, è che il siero combinato sia disponibile entro l'autunno del 2023, almeno in alcuni Paesi.

Intanto nelle regioni e nelle città italiane si moltiplicano i vaccine day, intere giornate dedicate alla campagna vaccinale. Anche oggi ne sono state annunciate diverse in programma in molte aree del Paese. Il vaccino al momento continua a essere ritenuto il solo alleato efficace nella lotta contro il Covid 19. Lo ha ribadito ancora una volta anche la ministra dell'interno, Luciana Lamorgese. Lo ha fatto incontrando gli studenti dell'università di Foggia: "Speriamo che il virus ci abbandoni. Il governo ha adottato provvedimenti per tutelare il diritto alla salute il più possibile. Siamo arrivati al'89-90% dei vaccinati: la maggior parte è pro vaccinazione ed è questo l'unico modo per evitare conseguenze più gravi".

"Una cosa l'abbiamo capita - ha spiegato ancora la ministra Lamorgese - chi ha fatto la vaccinazione prende il virus in misura leggera. Il governo bene ha fatto ad adottare alcune iniziative e a stabilire l'obbligo vaccinale per determinate categorie. E' giusto che ci sia linea di demarcazione", ha aggiunto. "Speriamo che quando arriveremo alla bella stagione, vivremo con più serenità e che in autunno il virus sia andato via davvero". Una ipotesi, quest'ultima, che molti studiosi ed esperti considerano remota. E' più probabile che con il virus dovremo imparare a convivere, sperando che le armi di difesa diventino sempre più efficaci.

