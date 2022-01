Covid, i dati Gimbe: "Bene il vaccino, ma la curva dei decessi sarà l'ultima a scendere"

17 gennaio 2022 a

L'obbligo della vaccinazione anti Covid per gli ove 50 sta dando i suoi frutti. Lo sostiene Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, intervenuto ai microfoni della trasmissione L’Italia s’è desta, condotta dal direttore di Radio Cusano Campus, Gianluca Fabi, con Matteo Torrioli e Daniel Moretti. "Nell’ultima settimana - ha spiegato Cartabellotta - 4.5 milioni di somministrazioni totali, mai così tante. L’obbligo vaccinale sta dando qualche risultato. Abbiamo sfondato il tetto dei 4,5 milioni inoculazioni tra prime, seconde e terze dosi. E' un numero che non avevamo mai raggiunto prima. Il numero dei nuovi vaccinati è 542mila, di questi circa la metà appartiene alla fascia 5-11 anni, la bella sorpresa è che i nuovi vaccinati sopra i 12 anni sono quasi 275mila e ben 137mila sono over 50, questo significa che la definizione dell’obbligo vaccinale qualche risultato lo ha determinato. Sono tutte notizie che la campagna procede in maniera abbastanza serrata. Le terze dosi, a parte i giorni festivi, si mantengono oltre i 580mila a settimana. Il capitolo vaccinazione ha solo buone notizie, si sta accelerando su tutti i fronti”.

Secondo Cartabellotta arrivano anche segnali importanti di rallentamento dell’epidemia. "Alla domanda se siamo arrivati al picco, la risposta potrebbe essere ni. Il tasso di positività dei tamponi molecolari è sceso, mentre quello degli antigenici è stabile intorno al 15%. Questo è conseguenza del fatto che abbiamo situazioni differenziate da Regione a Regione, alcune potrebbero aver già raggiunto il picco. Ovviamente aspettiamo che questo rallentamento si consolidi, anche perché in tanti sono tornati al lavoro e a scuola da pochi giorni dopo le feste di Natale".

In questo momento stiamo continuando a vedere che rispetto al numero dei casi, oltre 2 milioni di attualmente positivi, la situazione ospedaliera sembra essere sostanzialmente sotto controllo. Gli ingressi in terapia intensiva sembra stiano flettendo, i tassi di occupazione ospedaliera si mantengono stabili. La situazione come al solito è variabile da Regione a Regione". Purtroppo la curva dei decessi, invece, è in ripida salita e secondo Cartabellotta "sarà l’ultima a scendere. Ci siamo un po’ assuefatti e si guarda meno, ma oltre 300 morti al giorno è un numero enorme. Oggi i decessi sono prevalentemente di persone non vaccinate, l’efficacia del vaccino sulla malattia grave è assolutamente indiscutibile e di enorme impatto”.

