Red Canzian in ospedale, grave infezione per l'ex Pooh

Ha rischiato grosso Red Canzian - ex bassista dei Pooh, attualmente impegnato nella carriera da solista - che si trova ricoverato in ospedale a causa di una brutta infezione. "Ho avuto un problema di salute, una brutta infezione che mi ha impedito di essere lì, questa sera, a gioire del debutto di questo spettacolo su cui ho lavorato tre anni e che il destino ha voluto togliermi, non so perché", ha dichiarato Red Canzian con la voce flebile spiegando ai suoi fan la sua assenza nella serata d'esordio del suo nuovo spettacolo Casanova opera pop.

Stando a quanto riferisce il Corriere del Veneto, Red Canzian è stato colpito da una grave forma di infezione all'inizio della settimana, rischiando addirittura la setticemia. Ora, il peggio per l'artista è stato superato e il bassista sarebbe nella fase di ripresa, tuttavia le sue condizioni di salute non sarebbero ancora compatibili con un appuntamento sociale mondano. Canzian dunque sarà costretto a saltare anche la prossima data in calendario - il 21 gennaio - del suo spettacolo.

Red, all'anagrafe Bruno, ha 70 anni ed è nato nel comune veneto Quinto di Treviso il 30 novembre 1951. Per quanto riguarda la vita privata, Red Canzian è sposato dal 9 luglio 2000 con Beatrice Niederwieser. Ha anche una figlia, Chiara, nata nel 1989 dal primo matrimonio con Delia Gualtiero (compagna del musicista dal 1980 e sposata il 29 giugno 1986; separati dal 1992). Ha fatto parte dei Pooh dal 1973, sostituendo Riccardo Fogli.

