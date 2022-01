Incendio in una palazzina, morto un pensionato: in ospedale anche una donna incinta

15 gennaio 2022 a

a

a

Un incendio a San Donà di Trento ha provocato la morte di un pensionato, Silvano Franceschini, di 70 anni. Il fatto si è verificato nella serata di venerdì 14 gennaio ed è stato causato dal cattivo funzionamento di una termocoperta.

Esplode appartamento e crolla palazzina a Torre Angela: tre feriti | Video

L’uomo è stato ucciso dal fumo proprio mentre stava cercando di scendere le scale della palazzina e mettersi in salvo. Le tredici persone che abitano nell’immobile sono state evacuate: per 4, tra cui una donna incinta, è stato necessario il trasferimento in ospedale per accertamenti. "Ringrazio i vigili del fuoco intervenuti per domare le fiamme, la protezione civile, la polizia locale, i tecnici comunali che si sono mobilitati per trovare una sistemazione per la notte agli sfollati", ha poi scritto su Twitter il sindaco, Franco Ianeselli.

Fuga di gas ed esplosione: crolla palazzina a Ravanusa. Tra i 12 dispersi anche una donna incinta e alcuni bambini

Sempre secondo le prime ricostruzioni, l'incendio è scoppiato all'interno di un'abitazione al secondo piano con il fumo che ha poi invaso tutto lo stabile. Un rogo che si è sviluppato da una termocoperta. "Le persone hanno trovato una sistemazione per la notte ma assicuriamo il massimo sostegno, i tecnici comunali si sono subito mobilitati per trovare le soluzioni più adatte. Vicinanza e condoglianze alla famiglia per il tragico lutto", ha aggiunto ancora il sindaco del paese.

Parrocchia va a fuoco, i carabinieri salvano due suore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.