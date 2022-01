Roma, ristoratori furiosi: pochi manifestanti di Potere al popolo bloccano la piazza di Campo dei fiori

14 gennaio 2022 a

I ristoranti e le località che gravitano attorno a Piazza Campo de' Fiori a Roma non hanno per niente gradito che una manifestazione di Potere al Popolo abbia paralizzato le rispettive attività. Ieri 13 gennaio 2022 infatti l'organizzazione politica si è ritrovata per una manifestazione a conclusione della campagna elettorale per le lezioni suppletive a Roma. Un evento che di fatto ha bloccato le attività nella piazza e che ha visto una dozzina di militanti appena e la presenza di diverse auto della polizia.

Il risultato è stato quello di tanta gente che ha visto bene di stare lontano dai locali di Piazza Campo de' Fiori. La gestione delle manifestazioni nella Capitale vale comunque una profonda riflessione soprattutto quando riguardano il centro della Capitale.

