Meteo, l'inverno si prende una pausa. Fine settimana dal sapore di primavera

13 gennaio 2022 a

a

a

L'inverno si prende una pausa e l'Italia si prepara a vivere un fine settimana dal sapore primaverile, con temperature addirittura di 8 o 10 gradi sopra la media. Queste le previsioni dei meteorologi in vista del prossimo weekend, sabato 15 e domenica 16 gennaio. Secondo 3bmeteo.it "una grossa cellula di alta pressione di matrice azzorriana con valori di geopotenziale fino a 1040hPa posiziona i suoi massimi tra l'Inghilterra meridionale, la Francia e le regioni settentrionali italiane. E' un anticiclone di natura sub tropicale anche se diverso da quello che ci ha interessato a inizio mese, porterà stabilità e clima più mite quando gli ultimi refoli freddi da nordest si saranno esauriti. Ciò accadrà soprattutto nel weekend. Gli faranno da contorno nebbie e foschie nelle ore più fredde ma non diffuse in quanto su buona parte del nostro territorio resterà ancora in auge una certa ventilazione".

Dieci anni fa la tragedia della Costa Concordia: 32 morti. "I membri dell'equipaggio si dileguavano invece di aiutare chi rischiava di morire"

Nel sito meteo vengono quindi annunciate le previsioni per i prossimi giorni. Per domani, venerdì, tempo stabile e soleggiato su tutta l'Italia. Da segnalare qualche locale foschia o banco di nebbia all'alba sulla Sardegna e nelle valli del centro. Temperature in lieve ulteriore aumento soprattutto in quota. Venti deboli o moderati settentrionali. Mari mossi. Nel weekend invece "si rinnovano condizioni di cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Penisola. Da segnalare solo qualche foschia o banco di nebbia di notte e fino all'alba nelle valli del centro che soprattutto domenica potranno dar luogo durante il sollevamento a qualche annuvolamento tra la Toscana e la Liguria orientale".

Giochi e scommesse online per agevolare il clan dei Casalesi, 33 arresti e sequestri per milioni di euro

Ancora più "primaverili" le previsioni degli esperti di IconaMeteo.it secondo cui "su tutta l’Italia la pressione è in aumento a causa dell’espansione di un potente anticiclone che dall’Europa centro occidentale tende a inglobare anche la nostra Penisola, a iniziare dalle regioni settentrionali. Con il passare dei giorni l’aria diverrà più mite su tutto il Paese. Sabato si potranno verificare temperature anche di 8-10 gradi superiori alla norma, in particolare sulle Alpi".

Cagnolina incastrata in una rete metallica, salvata dopo la segnalazione decisiva di una donna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.