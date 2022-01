Auto sprofonda nel fiume Trebbia, morti quattro ragazzi di 20 anni: dinamica ancora da chiarire

11 gennaio 2022 a

Tragedia nel Piacentino nella notte tra lunedì 10 e martedì 11 gennaio. Quattro ragazzi sono morti a Calendasco, nel Piacentino appunto, dopo che l’auto sulla quale erano a bordo è finita nelle acque del torrente Trebbia. A ritrovarla è stato un passante solo a tarda mattinata, intorno alle 11, quando è scattata la macchina dei soccorsi.

Alla Malpaga di Calendasco, questo il nome della località golenale lungo le sponde del torrente, sono arrivate numerose squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Piacenza con il nucleo Saf, le ambulanze del 118 e i carabinieri.

Sul posto anche l’Autorità giudiziaria con il Procuratore capo Grazia Pradella. Al momento si stanno ancora accertando le identità del conducente e dei quattro passeggeri che erano a bordo dell’auto, per la quale sono in corso le operazioni di recupero dalle acque del torrente. Da accertare anche le cause dell’accaduto. Dei quattro non si avevano notizie dalla serata di lunedì e martedì 11 i genitori ne avevano denunciato la scomparsa. L'ipotesi più probabile al momento è che si sia trattato di un incidente.

