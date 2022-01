Stefano Puzzer e la moglie positivi al Covid: "La gente come noi non molla mai"

11 gennaio 2022 a

Stefano Puzzer è positivo al Covid 19. E' stato lo stesso portuale di Trieste ad annunciarlo in un video che ha pubblicato sui social. "Mia moglie è risultata positiva con un tampone, anch'io ne ho fatto uno e sono risultato positivo. Ci aspettano dieci giorni di quarantena". Puzzer sottolinea che la positività non lo rende felice come invece potrebbe fare per qualcun altro per "dire così avrò il green pass: io ce l'ho già e non l'ho mai usato". Poi conclude con la frase che era diventata il simbolo della protesta degli anti green pass: "La gente come noi non molla mai e guai se molla".

Stefano Puzzer è stato per settimane il front man della mobilitazione dei lavoratori dello scalo di Trieste, pronti a bloccare le attività per cercare di ottenere la revoca dell'obbligo dell'uso del green pass. Triestino, 45 anni, gruista, da diversi anni è il portavoce del Coordinamento lavoratori portuali di Trieste. I colleghi e gli amici lo chiamano con il soprannome di Ciccio per la sua stazza ma anche perché è sempre disposto a mettersi a disposizione degli altri.

Sposato, un figlio, per giorni è stato conteso dai principali programmi della televisione che volevano comprendere meglio la protesta di Trieste, diventata punto di riferimento per gli anti green pass, ma anche per molti no vax. Il porto di Trieste è il principale sbocco delle merci in arrivo e in partenza dall’Italia, quindi un eventuale blocco delle attività avrebbe avuto ripercussioni pesantissime sull’economia nazionale. Puzzer ha dato vita anche a una protesta personale a Roma, che gli è costata un Daspo. Le critiche al green pass si sono via via affievolite, in particolare con l'accelerazione della diffusione del Covid 19 e si è arrivati all'obbligo vaccinale per gli over 50, possibilità che nel corso dei giorni delle serrate e delle manifestazioni non poteva essere nemmeno lontanamente immaginata. Trieste è stata a lungo la città con la percentuale maggiore di positivi al Covid.

