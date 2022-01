Milano, gli studenti occupano il Liceo Manzoni: "Vaccino obbligatorio contro la Dad"

10 gennaio 2022 a

Meglio il vaccino obbligatorio che la Didattica a distanza. Non è una provocazione, è la posizione degli studenti del liceo Classico Manzoni di Milano che questa mattina, lunedì 10 gennaio, hanno occupato la scuola per protestare. Si sono organizzati per rimanere nell'istituto per almeno una settimana, indossando mascherine Ffp2, garantendo il distanziamento ed evitando che non entrino estranei nell'istituto. L'intenzione è quella di costruire una bolla anti Covid per protestare fermamente contro le scelte politiche considerate inadeguate nei confronti dell'istruzione che è stata "strumentalizzata e abbandonata in quanto capro espiatorio da sacrificare sull'altare del profitto" creando un clima "che rende difficile il dialogo tra studenti e docenti".

E tutto sono tranne che no vax, l'esatto contrario. I ragazzi del Collettivo politico Manzoni spiegando che da quando è scoppiata la pandemia la scuola è stata oggetto di decisioni di politici "che hanno dimostrato la loro incompetenza", dicono i ragazzi del Collettivo politico Manzoni. La paura più grande è di essere costretti a tornare in dad, "rinchiusi nelle nostre stanze, davanti a un pc", rinunciando a ciò che rende la scuola un posto vivo, per cui lottare: gli amici, gli affetti, la socialità, la crescita personale. Poi la posizione forte, fortissima, che dovrebbe spingere il mondo della politica a riflettere, ancora di più quello no vax: rendere il vaccino obbligatorio nella speranza di poter vivere quella vita di adolescenti che finora è rimasta sospesa a causa del Covid.

Gli studenti hanno deciso che la scuola sarà occupata per almeno tutta la settimana. Hanno preso possesso del piano terra, dove dormiranno. Durante l'occupazione saranno programmati dibattiti e incontri e le regole sono estremamente rigide: a scuola entrano solo i ragazzi, alle 13 e alle 14 si può uscire normalmente e il portone resta aperto sino alle 19, poi viene chiuso fino al giorno successivo. Nessuna serata di divertimento: "Nessuno si presenti all'ora di cena con amici e amiche perché non entrano".

