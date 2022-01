Polizia contro i furbetti del green pass, 50 custodie cautelari in tutta Italia. Ad Ancona arrestato infermiere

10 gennaio 2022 a

Si moltiplicano le operazioni delle forze dell'ordine per evitare la circolazione di green pass falsi. La Polizia fin dalle prime ore della mattina di oggi, lunedì 10 gennaio, sta eseguendo in numerose province ben cinquanta ordinanze di custodia cautelare per reati connessi all’indebito rilascio del green pass. L’articolata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona, e condotta dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ancona ha portato all’emissione di 50 misure cautelari in ordine ai reati continuati di corruzione, falso ideologico e peculato commessi in concorso da altrettanti indagati, coinvolti in numerose vicende corruttive, finalizzate proprio all’indebito rilascio di green pass.

È stata applicata la custodia cautelare in carcere nei confronti di un infermiere professionale addetto alle vaccinazioni presso un centro vaccinale di Ancona e la misura degli arresti domiciliari nei confronti di quattro soggetti ritenuti intermediari della corruzione e nel rilascio di green pass fasulli. Quarantacinque i soggetti destinatari della misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza e dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria. Una operazione particolarmente delicata di cui saranno comunicati i particolari nelle prossime ore.

Nelle Marche ancora una operazione importante, dunque, per combattere chi fa in modo che vengano concessi green pass rafforzati a chi non ne ha diritto perché non è stato vaccinato o non ha dovuto affrontare il contagio. Nei giorni scorsi le manette erano scattate ai polsi di un medico di medicina generale che operava nella città di Ascoli Piceno. Anche in quel caso gli uomini delle forze dell'ordine sono intervenute in maniera decisa, hanno arrestato il professionista e l'hanno condotto direttamente in carcere. Oltre settanta le persone indagate che avrebbero beneficiato delle false vaccinazioni del medico. Anche nelle prossime ore i controlli continueranno a essere particolarmente intensi, visto che dalla giornata di oggi il super green pass diventa indispensabile per l'ingresso in numerosi negozi e strutture, oltre che per utilizzare i trasporti pubblici.

