Bar, ristoranti, alberghi, piscine, bus e treni: da oggi serve il super green pass. Disagi per i trasporti

Oggi, lunedì 10 gennaio, scattano le nuove restrizioni decise dal governo. Si potrà accedere in bar, ristoranti, alberghi, piscine, bus, treni, aerei (voli nazionali) e navi soltanto in possesso del green pass rafforzato. Possibili disagi per i trasporti. Trenitalia ha infatti comunicato la cancellazione di 180 treni regionali proprio a partire dalla giornata di oggi, per un totale di 550 corse, a causa della diffusione dei contagi Omicron. Ma fonti di Trenitalia sostengono che molti certificati di malattia non sono relativi al Covid. Problemi anche per le Autolinee Toscane, che gestisce il trasporto pubblico locale in tutta la regione. Sono oltre 63o gli autisti che sono rimasti a casa sui quasi 4mila complessivi.

Umbria, al rientro a scuola ci sono 5,476 tra studenti positivi e personale no vax

Ricordiamo che il super green pass o green pass rafforzato, si ottiene soltanto con la vaccinazione o la guarigione da Covid 19. Non vale per i minori di dodici anni e per i soggetti che sono esenti dalla campagna vaccinale sulla base di una idonea certificazione medica. L'obbligo del super green pass non si applica ai servizi di trasporto aereo internazionale. In base alla normativa in vigore, le compagnie aeree sono incaricate di effettuare il controllo del green pass per l'accesso ai propri servizi di trasporto. C'è inoltre l'obbligo di indossare le mascherine di tipo Ffp2 a bordo degli aeromobili.

Riapertura scuole, Bianchi: "Regole chiare, ma c'è la possibilità che manchi personale"

Sempre oggi salgono a 15 le regioni in zona gialla. Il passaggio di colore è diventato effettivo anche per Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo e Valle d'Aosta, mentre la Lombardia rischia a breve di finire in arancione, ma non è il solo territorio in cui potrebbero aumentare notevolmente le restrizioni. Alle ore 18 di oggi è prevista una conferenza stampa del primo ministro Mario Draghi. Al suo fianco sono annunciati i ministri della salute, Roberto Speranza, e della scuola, Patrizio Bianchi. Spiegheranno il perché dei nuovi provvedimenti e possibili sviluppi per il futuro.

Remuzzi a Mezz'ora in più: "Precauzioni almeno per altri due anni" | Video







