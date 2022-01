Trieste, ucciso a 17 anni: è stato strangolato. L'ipotesi dell'omicidio passionale

09 gennaio 2022 a

E' stato ucciso a 17 anni, forse per ragioni passionali. L'omicidio è avvenuto intorno alle 22 nella serata di sabato 8 gennaio a Trieste. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo sarebbe stato strangolato nell'atrio di un condominio, in via Rittmeyer 13. Stando alle ipotesi iniziali sulle ragioni dell'omicidio, sarebbe stato un ventenne a ucciderlo. Sembra che i due si contendevano una ragazza. L'autore dell'omicidio avrebbe confessato durante la notte.

