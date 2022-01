Multa da 100 euro per i no vax che rifiutano il vaccino? Burioni furioso: "E' una buffonata"

07 gennaio 2022 a

Punire chi ha più di cinquant'anni e decide di non vaccinarsi contro il Covid soltanto con una multa da 100 euro è una autentica buffonata. Lo sostiene il virologo Roberto Burioni che critica duramente la decisione del governo guidato da Mario Draghi: "Dare a chi evade l’obbligo vaccinale una multa (100 euro) una tantum più o meno equivalente a due divieti di sosta (41 euro x 2) rende l’obbligo stesso una grottesca buffonata" scrive su Twitter. Una presa di posizione netta, come il professor Burioni ci ha abituato ormai da mesi.

E non manca un siluro all'esecutivo: "Dispiace vederla arrivare (la buffonata, ndr) da un governo che si credeva serio. Spero di avere capito male". Il decreto legge che è stato approvato dal Consiglio dei ministri introduce l'obbligo vaccinale per tutti i cittadini, italiani e stranieri, che abbiano compiuto 50 anni e che stiano vivendo nel nostro Paese. La norma entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Per tutti gli ove 50 che lavorano, è previsto anche il super green pass che si ottiene avendo completato la vaccinazione oppure dopo essere guarito dal virus. Scatterà a partire dal 15 febbraio. Il decreto prevede per tutti coloro che non saranno in regola con l'obbligo vaccinale dal primo febbraio, una sanzione di cento euro una tantum, sanzione che sarà comminata dall'Agenzia delle entrate grazie all'incrocio dei dati della popolazione residenti con quelli delle anagrafi vaccinali delle regioni. Le sanzioni sono ben più pesanti per i lavoratori, pubblici, privati e liberi professionisti. Dal 15 febbraio devono possedere il green pass rafforzato: è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro in caso di accesso ai luoghi di lavoro senza certificato verde. Multe salate anche per le persone che accedono senza green pass ai servizi e alle attività che ne richiedono l'obbligo. In quel caso la sanzione sarà da 400 a mille euro. La stessa che sarà applicata per chi ometterà il controllo.

