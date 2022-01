In Italia ancora 189.109 nuovi casi e 231 morti. Tasso oltre il 17%. Il bollettino di oggi

05 gennaio 2022 a

a

a

Continuano a salire i dati relativi ai contagi da Covid. Nel bollettino di oggi, mercoledì 5 gennaio, sono stati ufficializzati 189.109 nuovi casi positivi, mentre i morti sono 231. Un milione e 94.255 i tamponi effettuati, la percentuale di positività dunque sale al 17.3%. Nel precedente bollettino i decessi erano stati 259, mentre i positivi 170.844 ma il tasso di positività era del 13.9%. Purtroppo aumentano ancora anche i pazienti ricoverati. Nelle terapie intensive il saldo tra le entrate e le uscite è di 36 in più e complessivamente sono 1.428 i pazienti ospedalizzati. Gli ingressi giornalieri sono stati 132. Nei reparti ordinari, invece, i ricoveri sono 13.364, 452 in più della giornata precedente. Nel complesso gli attualmente positivi al Covid in Italia oggi sono un milione 265.297, ben 140.245 più del precedente bollettino. Salgono a sei milioni 566.947 i casi totali dall'inizio della pandemia, mentre i decessi diventano 138.045. L'incremento delle guarigioni è di 30.333 e il dato complessivo arriva a 5 milioni 163.605.

Vaccino obbligatorio per gli over 50 disoccupati e super green pass per chi lavora

Come sempre molto complessa la situazione in Lombardia. I nuovi casi sono 51.587, rilevati dopo l'esecuzione di 214.700 tamponi. Il rapporto della positività è del 24%. I ricoverati in terapia intensiva sono 226, otto in meno del precedente bollettino. 2.420 negli altri reparti, 108 in più. Ancora 47 decessi che portano il totale dall'inizio della pandemia a 35.240.

In sette giorni quasi raddoppiati i bambini ricoverati in ospedale

Situazione molto complessa anche in Emilia Romagna dove viene registrato un nuovo picco di contagi. Sono 13.671 in nuovi casi nelle ultime 24 ore. 62.550 i tamponi effettuati. Aumentano i ricoveri: sei in più in terapia intensiva, quindi 141 nel totale: il 73% sono pazienti non vaccinati. Gli ospedalizzati degli altri reparti sono 1.622 (+43). Si contano, inoltre, altri 15 decessi, tra cui anche un 45enne in provincia di Ravenna. Nella provincia di Bologna i nuovi casi sono 2.256.

La coppia scoppia: nel 2022 previsti 100mila divorzi e 120mila separazioni. Come salvare l'amore? Sesso a tradimento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.