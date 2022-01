Over 50, vaccino obbligatorio per i disoccupati e super green pass per chi lavora

05 gennaio 2022 a

Terminata la cabina di regia, i ministri del governo guidati da Mario Draghi si sono riuniti in consiglio e a breve l'esecutivo dovrebbe varare il nuovo decreto con ulteriori misure per cercare di contenere la diffusione del Covid. La proposta è quella di obbligo vaccinale per gli ove 50 che non hanno lavoro e obbligo di super green pass per tutti i lavoratori over 50, sia nel pubblico che nel privato. Vale la pena ricordare che il certificato verde si ottiene soltanto se si è vaccinati oppure se si è guariti dal virus. Guariti o vaccinati dovranno essere anche gli addetti ai servizi alla persona, dei negozi, dei centri commerciali, degli uffici pubblici, di Comuni, Province e Regioni, di servizi commerciali e pubblici come Inps e Inail. Soltanto per tribunali e negozi di alimentari.

Novità anche sul fronte dello smart working. Sollecitato il passaggio al lavoro da casa il più possibile, sia nel settore pubblico che in quello privato. Su questo aspetto dovrebbe essere diramata una circolare dei ministri del lavoro e della pubblica amministrazione. Sulla scuola, invece, il governo è orientato verso una riapertura regolare dal 10 gennaio, anche se non è escluso che vengano presi provvedimenti dagli enti locali. Le regole per la quarantena di classe dovrebbero essere le seguenti: fascia 0-6 anni, un positivo classe in quarantena; scuole primarie, due positivi, classe in quarantena per sette giorni; scuole secondarie un caso Covid sorveglianza stretta, due casi testing per i vaccinati e quarantena per i non vaccinati. Dal quarto caso tutti in Dad. Sembra inoltre scontata la terza dose a partire dal 10 gennaio per i ragazzi tra i 12 e 17 anni.

Come ampiamente annunciato, diverse le posizioni politiche della maggioranza sull'obbligo vaccinale. Il Pd chiedeva obbligo generalizzato, senza considerare età o professione; Lega e Movimento 5 Stelle si sono espressi in senso contrario, chiedendo un obbligo solo per gli over 60; Italia Viva ha sostenuto la posizione del premier Draghi, mantenere il Paese aperto ma spingere alla vaccinazione con obblighi e super green pass.

