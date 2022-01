Carabiniere no vax: "Ho avuto il Covid due volte e sono a rischio, ma non mi piego a un ricatto"

04 gennaio 2022 a

a

a

Massimo Borraccini, carabiniere no vax in servizio dal 1983 e segretario nazionale di Unarma, esce allo scoperto in una intervista all'Adnkronos, a opera di Silvia Mancinelli. "Sono nell’Arma da 39 anni, sono tanti, una vita. Ma sono disposto a rinunciare a tutto, al lavoro che amo e ho sempre amato, allo stipendio. Non mi sono vaccinato, ho scelto di non farlo avendo già avuto il Covid due volte e sono ancora qui, oltretutto mi ritengo un soggetto a rischio, già ricoverato al Celio con una emorragia cerebrale. Il 7 gennaio prossimo sono stato diffidato a presentarmi alla vaccinazione, non lo farò e verrò sospeso come già accaduto ad altri 300 carabinieri in servizio nelle 58 stazioni di Roma", ha spiegato il militare.

Locatelli: "Fermare Omicron per salvare il sistema sanitario. Sì al vaccino obbligatorio"

Il carabiniere ha quindi proseguito: "Con questa stretta molti sono corsi a vaccinarsi, io non lo farò - ha affermato - così come non lo ha fatto mio figlio, che fa l’operaio e che per la sua decisione è stato sospeso. Abbiamo un mutuo da pagare, tutto, ma sono convinto a portare avanti la mia decisione. E' un ricatto e io non mi piegherò - ha sottolineato -: tanti miei colleghi mi chiamano, dicendo che sono dovuti andarsi a fare la dose perché hanno una famiglia, tutti controvoglia. Io però ho la responsabilità di essere il segretario nazionale di un sindacato che non è contro il vaccino ma che da subito si è dichiarato pronto a difendere tutte le donne e gli uomini in divisa senza stipendio. Io devo dare l’esempio, essere uno di loro".

I fedeli contestano il prete no vax e se ne vanno durante la messa

E ancora: "Io sono per il libero arbitrio, rispetto le decisioni di tutti. In passato dividevano i convogli ferroviari, gli autobus per chi era di colore, per noi che abbiamo scelto di non vaccinarci non è stato pensato nulla, ci hanno estromesso da tutto - ha dichiarato ancora il carabiniere -. Noi non ci vacciniamo perché non ci lasciano liberi. Ho parlato coi medici e sto continuando a parlare con loro, anche il mio medico mi corre dietro con la puntura, mi ha detto che secondo lui devo vaccinarmi ma non mi ha prescritto nulla. I medici non ci ascoltano, nessuno lo fa".

Djokovic esentato dal vaccino agli Australian Open, sdegno di Berruto: "Scandalo clamoroso"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.