Tragedia sui Sibillini, muore a 34 anni. E' precipitato per 300 metri. Salva la fidanzata

03 gennaio 2022 a

E' morto a 34 anni durante un'escursione in montagna con la sua fidanzata. La tragedia si è consumata sui Monti Sibillini. L'escursionista, Jonathan Strappa, originario di Porto Sant'Elpidio in provincia di Fermo, era uscito con la sua compagna. I due erano sul sentiero che da Pintura di Bolognola conduce al rifugio del Fargno, è morto dopo essere precipitato in un crepaccio. A ufficializzare la notizia è stato il Soccorso Alpino e Speleologico Marche-Cnsas. Il 34enne è precipitato per oltre 300 metri, una caduta che per il giovane ha avuto un esito fatale mentre la sua fidanzata ha riportato solo alcune contusioni e, soccorsa da alcuni alpinisti che stavano rientrando sullo stesso sentiero, è stata presa in consegna dalle squadre del Soccorso Alpino e Speleologico di Macerata e Montefortino convergenti sul posto da direzioni diverse.

La salma del ragazzo è stata trasportata solo nel corso della serata di ieri, domenica 2 gennaio, a Pintura dagli stessi operatori tramite barella dopo che né l'elisoccorso del 118 né l'elicottero dei Vigili del Fuoco erano riusciti nell'intento per la persistente presenza di correnti d'aria avverse. Il sentiero dove è avvenuta la disgrazia risulta in molti tratti completamente innevato e il gelo che si forma su quel versante esposto a nord, non ha lasciato scampo ai due che, sprovvisti di ramponi, non sono riusciti ad attraversare in sicurezza uno dei canali che poi li ha traditi causando la tragedia.

Il 25 settembre dello scorso anno un altro escursionista di soli 30 anni aveva perso la vita, sempre sui Monti Sibillini. Stava attraversando le Gole dell'Infernaccio. Fu trovato ormai cadavere dai soccorsi, intervenuti sul posto per cercare di recuperare lui e un altro ragazzo che fu trasportato a valle. L'uomo era precipitato da decine di metri dalla cresta che sale a Pizzo Berro nel cuore del Parco dei Monti Sibillini.

