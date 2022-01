Roma, Muore a 18 anni nello scontro tra scooter e Panda

02 gennaio 2022 a

a

a

Un ragazzo di soli diciotto anni ha perso la vita a Roma. E' deceduto a causa di un incidente stradale. Era alla guida di uno scooter Gilera Gp 800 che si è scontrato con una Fiat Panda. Sul posto sono intervenute le pattuglie del VI gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale oltre ai i sanitari del 118 ma purtroppo per il giovane non c'è stato niente da fare. Il ragazzo si chiamava Francesco. L'incidente è avvenuto nel giorno di Capodanno, intorno alle 19.30. Il diciottenne viaggiava sulla sua moto sulla via Casilina e si è scontrato con la Panda guidata da un 38enne.

Muore per un malore a 47 anni. Era uscita dall'ospedale per passare il Natale con la famiglia

Il conducente dell'auto si è subito fermato ed ha prestato i primi soccorsi al giovane. L'uomo è stato poi condotto al Policlinico di Tor Vergata per essere sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito. Niente da fare per il diciottenne. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Per effettuare i rilievi relativi al sinistro, è stata chiusa via Casilina, da via Isnello fino al civico 1799. Traffico bloccato in entrambi i sensi di marcia, con inevitabili disagi per il traffico. Sarà la polizia locale a cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Ex dipendente del Comune precipita dal ponte Clementino e muore

Stando a una prima ricostruzione, pare che il motoveicolo stava procedendo verso il centro della capitale, mentre la Panda in direzione fuori Roma. L'impatto sarebbe stato frontale laterale. Purtroppo si tratta dell'ennesimo incidente mortale. Nonostante le nuove tecnologie e gli obblighi introdotti negli ultimi anni nel codice della strada per cercare di diminuire il numero dei sinistri, gli scontri sulla strada restano una piaga e purtroppo ogni anno sono centinaia e centinaia i cittadini che perdono la vita. Nel 2020 i sinistri con lesioni alle persone sono stati 118.298. Hanno causato 2.395 decessi e 159.248 feriti. Stando alle medie ogni giorno 324 incidenti, 6.5 morti e 436 feriti.

Muore durante il viaggio di nozze. Aveva solo 36 anni: stroncata da un infarto sulla neve

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.