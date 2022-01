Beve vodka alla festa con gli amici, bambina di 12 anni in coma etilico: è grave in ospedale

01 gennaio 2022 a

a

a

Un fatto gravissimo è avvenuto a Lecce nella notte tra il 31 dicembre 2021 e il 1 gennaio 2022. Una ragazzina di 12 anni è infatti finita in ospedale in gravi condizioni al Vito Fazzi perché colta da malore dopo aver ingerito un considerevole quantitativo di vodka.

La bambina finita in coma etilico è stata prima soccorsa da sanitari del 118 e poi trasportata in ospedale. Sull'episodio indagano le forze dell’ordine al fine di capire come la bambina sia sfuggita al controllo degli adulti. Una 12enne ha appunto bevuto vodka durante il cenone di fine anno. La vicenda è accaduta a Sogliano Cavour, nel Salento. La minore era in compagnia di una comitiva di amici, tutti coetanei, arrivati anche da alcuni paesi limitrofi: si erano dati appuntamento in casa di uno di loro per brindare al 2022 approfittando dell’assenza dei genitori da casa.

La festicciola, a quanto pare, è stata alimentata con qualche bottiglia di alcol di troppo. Ed una 12enne ospite della festa ha iniziato a stare a male dopo aver bevuto più di un bicchiere di vodka. Le condizioni della minore si sono aggravate con il trascorrere dei minuti. I compagni allarmati hanno chiesto l’immediato intervento dei sanitari del 118. All’arrivo dei soccorritori, gli stessi amici hanno raccontato che la ragazza aveva bevuto vodka. In quantità esagerata. E per questo si è reso necessario il trasporto all’ospedale Vito Fazzi, dove la 12enne è stata dichiarata in coma etilico.

