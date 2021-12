No vax muore di Covid a 48 anni, il figlio lo aveva implorato senza successo: "Papà accetta le cure"

30 dicembre 2021 a

Un'altra storia terribile provocata dal Covid. Una vicenda che arriva da Thiene, nel Veneziano, dove un uomo, Alessandro Mores, di 48 anni, convinto no vax, è morto a causa del virus nonostante il figlio lo avesse supplicato di farsi intubare. Lui ha però rifiutato e non ce l'ha fatta. A riportare la notizia il Corriere del Veneto.

L’infezione lo aveva raggiunto una quindicina di giorni fa. Martedì 28 dicembre, poi, è stato trasferito in condizioni disperate all’ospedale di Vicenza, nel reparto di rianimazione. Lì, però, avrebbe detto no all’intubazione, nonostante i medici lo avessero informato che aveva poche ore di vita. Il figlio più grande dell’uomo allora avrebbe tentato in ogni modo di convincerlo attraverso un’ultima disperata videochiamata: “Papà accetta le cure”, le sue parole. Ma nulla da fare.

Solo quando il medico gli ha detto che il suo cuore si sarebbe fermato di lì a poco, il 48enne avrebbe prestato il consenso alla rianimazione. Che però si è rivelata inutile. E così ne è stato dichiarato il decesso a sole dure ore dal suo ingresso in ospedale. L'uomo, padre di tre figli e agente di commercio, era un “no vax convinto”, come hanno fatto sapere i familiari. Lo testimoniano anche i post contro vaccini e green pass che Mores pubblicava sui social. Anche di fronte al peggiorare delle sue condizioni, avrebbe chiesto di firmare per non essere intubato. Avrebbe detto: “Tanto guarisco lo stesso”. Ma non è stato così e il suo cuore si è fermato a soli 48 anni.

