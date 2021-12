L'industria americana della carne di pollo: pulcini schiacciati, mutilati, annegati e fatti soffrire. L'inchiesta di Animal Equality

29 dicembre 2021 a

Pulcini schiacciati, mutilati, annegati. Sono immagini da brividi quelle realizzate da Animal Equality. Nuova inchiesta sotto copertura dell'organizzazione internazionale che lavora con la società, i governi e le aziende per "porre fine alla crudeltà verso gli animali d'allevamento" e che stavolta si occupa di uno degli stabilimenti più importanti degli Stati Uniti dove i pulcini vengono fatti nascere, per poi avviati verso gli stabilimenti che li crescono e li macellano come carne da pollo. Le immagini sono scioccanti e riguardano l’azienda Foster Farms situata in California che fornisce prodotti a base di pollo certificati dall'American Humane Association a grandi catene di approvvigionamento come Walmart, Costco, e Target, nonché a catene di fast food statunitensi. Le immagini sono state raccolte da un investigatore sotto copertura.

L’inchiesta si è svolta presso l'incubatoio dell’azienda, dove Animal Equality ha potuto documentare pulcini nati da appena un’ora schiacciati, triturati e coscienti in macchinari predisposti per quello che chiamano “smaltimento”. "I pulcini - spiega Animal Equality - vengono mutilati ancora coscienti, lasciati con i corpi squarciati e poi abbandonati per ore prima di essere messi nel tritacarne". L'organizzazione sostiene di aver "rivelato gravi violazioni a livello penale, documentate sia dai filmati raccolti sotto copertura sia dalle dichiarazioni di impiegati dell’azienda in qualità di testimoni oculari".

Nel video si vedono pulcini appena nati schiacciati o mutilati da macchinari automatizzati; annegati in acqua e schiuma chimica sui pavimenti dell’azienda sotto i nastri trasportatori; in agonia all’interno di un vassoio passato attraverso il processo di lavaggio che utilizza acqua bollente ad alta pressione; feriti lasciati nei vassoi da cova per ore prima di essere scaricati attraverso uno scivolo verso un tritacarne oppure scaricati direttamente all’interno di secchi pieni di gusci, tuorli e pulcini morti dove quelli ancora vivi trovano la morte per annegamento o soffocamento. "La mancanza di cure da parte di Foster Farms - sostiene Animal Equality - porta alla morte quotidiana di migliaia di pulcini che spesso soffrono in maniera atroce". Attenzione, le immagini che seguono potrebbero urtare la vostra sensibilità. Clicca qui per vedere il video.

