Muore durante il viaggio di nozze. Aveva solo 36 anni: stroncata da un infarto sulla neve

29 dicembre 2021 a

a

a

Una tragedia: è morta durante il viaggio di nozze. Aveva soltanto 36 anni. Era un'avvocatessa di Asti, docente universitaria. Si chiamava Marzia Saddemi. Si è accasciata durante una escursione con il marito, Matteo Conti. Gli uomini dei soccorsi non sono riusciti a salvarla. Dopo il matrimonio la coppia aveva deciso di trascorrere qualche giorno a Monguelfo, in Val Pusteria. Il decesso è avvenuto durante la Vigilia di Natale, due giorni dopo il malore. Marzia e Matteo si erano sposati sabato 18 dicembre nella chiesa della Collegiata di San Secondo.

Operaio di 50 anni cade da impalcatura e muore sul colpo

E' il quotidiano La Stampa a raccontare quella che definisce una gioia che si trasforma in un dolore sordo "strazio che supera le vette della crudeltà, impossibile da scalare, comprendere, domare". La coppia nella scorsa primavera aveva deciso di unirsi in matrimonio. Lei dopo la aver concluso la facoltà di giurisprudenza aveva deciso di svolgere la professione di avvocato; lui terminati gli studi da ingegnere, lavorava al centro di smistamento Amazon di Roma. Marzia e Matteo si erano trasferiti nella capitale e lei faceva spesso la spola con Asti.

Muore in carcere dopo aver perso 25 chili. La famiglia di Antonio Raddi vuole la verità

Il sogno era un viaggio di nozze in Cile e Perù, ha spiegato a La Stampa Piero Conti, il suocero della donna. Avevano rinunciato a causa del Covid, optando per una breve vacanza in montagna. Erano arrivati in Trentino lunedì 20 dicembre. Due giorni dopo avevano deciso di dedicarsi ad una escursione con le ciappole ma Marzia ha accusato il malore. Una aritmia ha causato una fibrillazione ventricolare, ha spiegato la sorella. Purtroppo niente da fare. La donna è stata trasportar in elicottero in ospedale e dopo 48 ore il suo cuore ha cessato di battere. I funerali si sono tenuti nella giornata di martedì 28 dicembre nella chiesa di San Pietro, gremita da amici e parenti. E' stato don Beppe Gallo a celebrare il rito, lo stesso sacerdote che soltanto qualche giorno prima aveva unito in matrimonio Marzia e Matteo.

Muore a 38 anni schiacciato dall'ascensore della sua abitazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.