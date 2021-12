Ricatto a luci rosse alla fidanzatina, denunciato per traffico di foto e video hard

29 dicembre 2021 a

L'ennesimo caso di pedopornografia. Questa volta in provincia di Torino. Una minorenne è stata costretta per mesi a inviare foto e video intimi a quello che credeva essere il suo fidanzatino virtuale, conosciuto proprio in rete, sui social. Era lui a ricattarla, dicendole che avrebbe fatto circolare nel web le sue immagini se lei non ne avesse inviate altre. E' stato il padre della giovanissima a scoprire tutto e a raccontare la vicenda agli uomini della polizia che hanno fatto scattare subito le indagini. Alla fine il "fidanzatino" è stato denunciato per produzione e cessione di materiale pedopornografico e nel corso delle perquisizioni, poi avvenute in tutta Italia, sono state sequestrate circa trecento foto dal contenuto pedopornografico.

Il ricattatore prima ha conquistato la fiducia della minorenne. Poi manipolandola dal punto di vista psicologico, è riuscito a farsi spedire foto e filmati particolari, girati dalla vittima con il cellulare. Una volta in possesso del primo materiale, si è detto pronto a renderlo pubblico se la giovane non avesse continuato a mandarne altro. Il padre della minorenne, controllando l'account social della figlia, si è accorto delle assurde richieste. Ha cercato d'interrompere il traffico delle immagini attraverso il dialogo, ma poi si è recato al commissariato di Rivoli e sono partite le indagini.

A coordinare il lavoro degli agenti è stata la Procura dei Minori del Tribunale di Torino. Non è stato semplice arrivare al ricattatore. La Questura di Torino spiega che si è rivelato complesso considerate le "fitte maglie della rete informatica, costellata di barriere giuridiche fatte di account e file log". Ma dopo mesi di intenso lavoro, gli investigatori sono finalmente riusciti a rintracciare il "fidanzatino" ricattatore della minore e a dargli un nome e un volto. E' stato immediatamente denunciato per produzione e cessione di materiale pedopornografico e dovrà rispondere dei reati davanti alla giustizia.

