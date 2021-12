Zamparini operato d'urgenza: grave, ora è fuori pericolo. "Provato dalla perdita del figlio" racconta Foschi

27 dicembre 2021 a

L’ex patron del Palermo Maurizio Zamparini è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a Udine in condizioni piuttosto gravi e poi operato. L’ottantenne imprenditore friulano è stato sottoposto a un intervento chirurgico (di peritonite) dopo una complicazione improvvisa e si è trovato in terapia intensiva. Soltanto pochi mesi fa Zamparini aveva vissuto un grave lutto, la morte del figlio Armando a soli 23 anni. L’ex presidente del Palermo, che è residente nel paese di Aiello del Friuli, era stato portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine nei giorni scorsi dopo una complicazione improvvisa del suo stato di salute. Le motivazioni non sono legate al Covid, ma le condizioni sono apparse comunque delicate.

"Con Maurizio ho passato anni indimenticabili, sono contento che sia uscito dalla terapia intensiva" dice Rino Foschi, ex direttore sportivo del Palermo calcio, parlando con LaPresse delle condizioni di Maurizio Zamparini dopo l’operazione d’urgenza cui è stato sottoposto a Udine l’ex patron del club rosanero. "Ho sentito qualche ora fa la moglie, la quale mi ha detto che è già sveglio, anche se un po' agitato. Al momento solo lei è potuta entrare nella stanza dove lui si trova per un saluto fugace", ha aggiunto Foschi. "Sono stati giorni di apprensione per me. Dopo la recente perdita del figlio, Zamparini è parecchio provato. Adesso spero che per lui la ripresa possa essere rapida e che possa tornare presto a casa" ha concluso.

