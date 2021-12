Donne Cougar e sesso, ecco le sette fantasie. Caccia all'uomo più giovane

27 dicembre 2021 a

a

a

L'Italia è il primo Paese in cui le donne cercano l'anima gemella più giovane e inesperta. Lo sostiene cougarItalia.com, il portale che promuove incontri tra donne Cougar e uomini più giovani. È proprio l'Italia (64%) a guidare la classifica delle donne Cougar, quarantenni e cinquantenni che vogliono un uomo giovane e che sono appunto "alla ricerca un partner con queste caratteristiche. Seguono Spagna (57%), Francia (52%), Regno Unito (42%) e Germania (39%)". In quanto a intensità dell'impegno, secondo quanto ha rilevato CougarItalia.com, più che le quarantenni degli altri Paesi sono le Cougar italiane a essere all'assidua ricerca della loro anima gemella: nel 2021 ognuna di loro ha mediamente avuto circa quaranta appuntamenti.

Amanda Lear, amori e flirt: da Bosè a Dalì, una vita sempre in prima pagina. Da cantante successo mondiale

E per conquistare il toyboy le italiane non badano a spese. Secondo quanto rilevato dal sondaggio di CougarItalia.com, per i regali di questo Natale che è appena trascorso le panterone italiane hanno speso mediamente circa 650 euro a testa, scegliendo regali tecnologici e molto costosi, ma anche parecchi doni provocatori, come vibratori e altri giocattoli sessuali (12%) nella speranza che poi i fidanzati li usino su di loro.

Picchiava la moglie e la costringeva a fare sesso, uomo condannato a 6 anni dopo la denuncia del figlio

Tra questi gadget del sesso non solo vibratori, ma anche quelle che ormai sono definite le palline del piacere, oltre ai frustini e alle manette per cercare di sfuggire alla monotonia attraverso un’esperienza «bdsm soft» e perfino gli strumenti del piacere estremo. Insomma di tutto, di più. Il sondaggio di CougarItalia.com ha poi approfondito il tema delle fantasie sessuali più comuni delle donne, che risultano essere sette: fare la spogliarellista (21%), dominare l’uomo (18%), fare sesso all’aperto o in un luogo pubblico (15%), fare sesso con uno sconosciuto (12%); farsi dominare (7%); fare sesso a tre (6%); avere una relazione saffica (4%). Insomma quarantenni e cinquantenni letteralmente scatenate e disposte a tutto pur di rendere concrete le loro fantasie sessuali più spinte.

Vuoi cambiare sesso? In Svizzera basta presentarsi in Comune e pagare 72 euro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.