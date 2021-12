Lockdown per i no vax e quarta dose di vaccino, le conferme sulla strategia italiana

27 dicembre 2021 a

a

a

"A gennaio l'ondata di Covid nel nostro Paese sarà impetuosa. Ma non si tornerà a un lockdown indiscriminato, l'Italia ha saputo lottare contro il Covid 19". Sono parole di Walter Ricciardi, docente di Igiene all’università Cattolica di Milano, consulente del ministero della Salute guidato da Roberto Speranza. Ricciardi è stato sempre chiaro sulla necessità di difendersi con tutte le armi a disposizione, a partire dal vaccino. In una intervista a Il Messaggero, spiega quali sono le sue previsioni per l'immediato futuro. Il docente sottolinea che una nuova chiusura totale è molto difficile, quantomeno non sarà indiscriminata. Lascia quindi intuire che nel caso remoto di lockdown a subirlo potrebbero essere solo i cittadini che non sono allineati alla campagna vaccinale.

Umbria, contact tracing in ritardo con 3.100 casi da recuperare: da oggi isolamento senza molecolare Aprono nuovi reparti

Una scelta, quella del lockdown mirato, che è stata percorsa da Germania e Austria e che sembra aver ottenuto risultati importanti. "L'impennata dei casi è impetuosa - spiega Ricciardi - ma grazie al vaccino preme poco sulla rete ospedaliera rispetto al passato. A gennaio andremo oltre i 100 mila contagi al giorno. Non credo tornerà il lockdown totale però: le regioni diventeranno arancioni e rosse, con le limitazioni che conosciamo e ci saranno restrizioni solo per i no vax, perché a pesare sui sistemi sanitari saranno loro".

In Germania il lockdown per no-vax funziona: contagi giù. In Gran Bretagna uno su dieci è positivo

Ma nell'intervista Ricciardi parla anche dell'ipotetica quarta dose del vaccino. Considerate le politiche sanitarie di altri Paesi, Germania e Israele su tutti, come procederà l'Italia? Ricciardi spiega che si tratta di un discorso prematuro e che in questa fase bisogna concentrarsi e accelerare sulle terze dosi: "Poi se ci sarà bisogno penseremo alla quarta che chiamerei più richiamo. Comunque non si inizierà prima di alcuni mesi". Probabilmente a maggio o a giugno. L'impressione è che il calendario sia già pronto, anche se per ora non ufficializzato. Il vaccino viene considerato l'unica vera arma contro il Covid e il ministero della salute non vuole farsi trovare impreparato.

Mascherine FFp2, cosa succederà agli studenti alla riapertura delle scuole a gennaio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.