Covid, ancora 137 morti e 16.213 nuovi casi. Aumentano i ricoveri, quasi mille pazienti in terapia intensiva

La quarta ondata della pandemia da Covid 19 continua a investire l'Italia e purtroppo con sempre maggiore veemenza. Il bollettino di oggi, lunedì 20 dicembre, registra i dati peggiori dell'ultimo periodo considerando che sono riferiti alla giornata di ieri, domenica, quindi a un numero nettamente inferiore di tamponi. I nuovi casi positivi scoperti sono 16.213, meno rispetto ai 24.259 del precedente notiziario, quando però i dati erano figli di un numero ben più alto di test. Il confronto più attendibile è quello con i dati di sette giorni prima. Il lunedì precedente a quello attuale i nuovi contagi erano stati 12.712. Quindi una crescita che sfiora addirittura il 30 per cento.

I dato odierno è figlio di 338.222 tamponi, come sempre nei dati del lunedì in netto calo (nel bollettino precedente erano 566.300). La percentuale di positività sale al 4,8%, mezzo punto in più del precedente bollettino quando era stata del 4.3. In netto aumento i morti. Vengono ufficializzati 137 decessi (97 il giorno prima). Si tratta del dato più alto della quarta ondata di pandemia. Per trovarne uno peggiore bisogna risalire al 27 maggio, quando i decessi furono 171. Purtroppo sono in crescita anche i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 21 in più (ieri +13) con 73 ingressi del giorno. Il totale sale quindi a 983, mentre i ricoveri ordinari sono 375 in più (ieri +150), 8.101 il dato complessivo.

La regione con il numero maggiore di nuovi casi resta ancora la Lombardia (2.576), seguita da Emilia Romagna (2.369), Veneto (2.304), Lazio (1.638) e Piemonte (1.581). I contagi totali in Italia dall'inizio della pandemia sono 5.405.360, con 135.778 vittime. I guariti odierni 8.640 (ieri 9.403) per un totale di 4.899.879. Ancora in rialzo il numero degli attualmente positivi, 7.428 in più (ieri +14.803) che portano il totale a 369.703. Di questi, sono in isolamento domiciliare 360.615.

