Strage di Brescia, chiuse le inchieste bis: due nuovi indagati, possibile nuovo processo

Correva l'anno 1974. Un'epoca persa nel tempo, lontana anni luce dalle dinamiche attuali. Non vi era internet, i telefono erano quelli di casa e i palloni con i quali si giocava a calcio, anche in serie A, erano ancora di cuoio. Duri e difficili da stoppare. Un periodo storico complicato, denso di promesse non mantenute e di ideali strumentalizzati. Un’epopea nella quale migliaia di giovani italiani si sono letteralmente rovinati la vita, convinti che la lotta armata fosse la strada giusta da seguire per poter portare avanti il proprio credo politico. Il 28 maggio di quell’anno in Piazza della Loggia, nel centro di Brescia, una bomba causò la morte di otto persone. E il ferimento di altri centodue esseri umani. Innocenti. Colpevoli solo di essersi trovati nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. Oggi, a distanza di quasi mezzo secolo, si è giunti alla conclusione di due inchieste bis.

L'indagine della procura minorile riguarda Marco Toffaloni, che nel 1974 aveva appena diciassette anni. L’uomo è attualmente residente in Svizzera. In quella ordinaria, coordinata dal procuratore aggiunto Silvio Bonfigli e dal sostituto Caty Bressanelli, è invece indagato Roberto Zorzi, sessantotto anni, originario di Verona, residente negli Stati Uniti. Piazza della Loggia è considerato uno degli attentati più gravi dei cosiddetti “Anni di Piombo”, assieme alla strage di piazza Fontana del 12 dicembre 1969, quella del treno Italicus del 4 agosto 1974 e alla strage di Bologna del 2 agosto 1980. Alle dieci del mattino era stata organizzata una manifestazione contro il terrorismo neofascista, indetta dai sindacati. La piazza, una delle più belle della cittadina lombarda, era strapiena di persone. Dodici minuti dopo l’inizio del comizio una bomba, di almeno un chilogrammo di esplosivo, nascosta in un cestino di rifiuti, esposte con tutta la sua violenza. Come nelle altre stragi italiane, le indagini, che da subito si indirizzarono verso l’estremismo neo fascista, furono lente e difficili. E non tanto per le capacità investigative delle forze delle ordine e della magistratura, ma perché vi furono infiniti tentativi di depistaggi. Portati avanti da pezzi dello Stato, da funzionari dei servizi segreti, convinti che, la “strategia della tensione”, fosse un passaggio ineluttabile di quell’epoca. Una vicenda giudiziaria infinita, che passa attraverso ben tre istruttorie, condanne in primo grado e assoluzioni in appello. Persino un omicidio in carcere (quello di Ermanno Buzzi, strangolato dal neofascista Pierluigi Concutelli).

Per arrivare ad una condanna definitiva si è dovuto attendere il 2017, quando la Suprema Corte di Cassazione ha confermato l’ergastolo per Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte. Per capire il clima di quegli anni, è opportuno rifarsi alle parole della Corte d’Assise d’Appello. “Vi erano troppi intrecci, che hanno connotato la mala-vita, anche istituzionale, dell'epoca delle bombe, che hanno fatto da contorno allo stragismo neofascista degli anni di piombo, facendo ampio riferimento all'opera sotterranea condotta da un coacervo di forze, che di fatto hanno reso impossibile la ricostruzione dell'intera rete di responsabilità”. Oggi questo nuovo passo in avanti, verso la verità sull’uccisione di otto persone. E sul ferimento di altre centodue. Colpevoli solo di essersi trovate al posto sbagliato, nel momento sbagliato.

