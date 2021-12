Tragedia sul lavoro, gru da cantiere crolla su un palazzo: due operai morti e altri feriti gravi

18 dicembre 2021 a

Tragedia a Torino, con ancora morti sul lavoro. Una gru da cantiere è caduta appoggiandosi su un palazzo di sette piani in via Genova. Tre operai sono rimasti incastrati sotto una parte della gru. Sul posto stanno operando quattro squadre dei vigili del fuoco. Secondo le prime informazioni fornite dal 118, che sta operando sul posto con le forze dell’ordine, due uomini - probabilmente operaio impegnati nei lavori di ristrutturazione - sono morti.

Altre quattro persone sono rimaste ferite e in fase di valutazione. La gru era appoggiata ad un palazzo di sei piani. Lo stabile sembrerebbe non aver subito danni. Tre le persone coinvolte. Sul posto il personale sanitario 118 con quattro ambulanze, carabinieri, polizia di Stato, polizia municipale e lo Spresal dell'Asl di Torino per tutte le indagini del caso.

