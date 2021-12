Omicidio Piscitelli, arrestato l'assassino di Diabolik: chi è Raul Esteban Calderon

17 dicembre 2021 a

Il killer di Fabrizio Piscitelli, per tutti Diabolik, è stato arrestato. Un mistero lungo più di due anni si conclude con le manette ai polsi di Raul Esteban Calderon, accusato così della morte Piscitelli, il leader degli Irriducibili della Lazio ucciso il 7 agosto 2019 in un agguato al Parco degli Acquedotti. La polizia e i carabinieri, coordinati dai magistrati della Dda di Roma, hanno proceduto al fermo di Calderon accusato di omicidio aggravato dal metodo mafioso. Calderon è stato arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Roma, su decreto di fermo del pm, lo scorso 13 dicembre. Il provvedimento è stato convalidato poi dal gip che ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere.

