Castelbuono, onlus lager: pazienti psichici torturati e picchiati, 17 arresti

Christian Campigli 17 dicembre 2021

Una storia che fa male. Un autentico cazzotto sul volto, quando meno te lo aspetti. Una serie di violenze, di crudeltà inaudite. Perpetrate nei confronti di persone malate. E indifese. Un’associazione che avrebbe dovuto far del bene, usata come un bancomat per comprarsi la macchina nuova o per far la bella vita. Insulti, pazienti rinchiusi in una stanza, che implorano di potere uscire e schiaffi perché così “si cresce meglio”. Le intercettazioni dell’inchiesta ‘Relax’ su una onlus di Castelbuono, piccolo comune in provincia di Palermo, sono un vero e proprio film dell’orrore. La telecamera nascosta dagli agenti della guarda di finanza in quella che veniva definita la “sala relax” immortalano due operatori del centro, che insultano un paziente in preda alla disperazione e lo trascinano all’interno del locale. Analogo trattamento a un altro disabile: “Devi buttare il veleno dal cuore”, gli urla un’operatrice. Al telefono una donna intercettata dice: “Ho la certezza al 99% che alzano le mani ai ragazzi”. E rivolgendosi al suo interlocutore dimostra di essere a conoscenza della gravità di quanto accadeva nella struttura: “Vedi che è un reato penale”.

Le intercettazioni, per certi versi, provocano forse persino più rabbia delle stesse immagini. Perché dimostrano, in modo inequivocabile, che molte persone, anche tra quelle non colpevoli materialmente di violenze, erano a conoscenza di tutto. E non hanno mosso un dito per evitare quell’inferno ai malati, agli anziani e ai disabili. E chi si volta dall’altra parte non può essere considerato innocente. Le registrazioni telefoniche dell’inchiesta, che ha portato a diciassette arresti, alzano il velo anche sulla gestione finanziaria della onlus: “Non c’è contabilità, il computer è sparito”. Tra i reati contestati ci sono anche quelli di corruzione, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, malversazione e frode nelle pubbliche forniture. Tortura, maltrattamenti, sequestro di persona, corruzione, truffa sono solo alcune delle accuse rivolte ai trentacinque indagati dalla procura di Termini Imerese. Dei diciassette arrestati, dieci sono finiti in carcere e sette ai domiciliari, mentre per altri cinque è scattato l’obbligo di dimora e per tredici la sospensione dalla professione per un anno.

Secondo le fiamme gialle, i vertici della onlus, col supporto di documentazione falsa, riuscivano a conseguire l’accreditamento istituzionale con la Regione Sicilia e il successivo convenzionamento con l’Asp (l’azienda sanitaria provinciale) di Palermo, ottenendo nell’ultimo quinquennio erogazioni pubbliche per oltre sei milioni di euro. Violenti e ladri. Pronti a tutto pur di frequentare i locali alla moda e di indossare abiti e borse firmate. Ma indifferenti alle urla di dolore di persone sole, malate e indifese. Torturate senza pietà, con una violenza inaudita. E che non può e non deve trovare alcun tipo di giustificazione.

