Strage Ravanusa, i funerali delle vittime. Draghi: "Fare subito chiarezza e accertare responsabilità"

17 dicembre 2021 a

a

a

In Sicilia e in tutto il Paese dolore e cordoglio per la strage di Ravanusa, in provincia di Agrigento. Oggi, venerdì 17 dicembre, i funerali delle vittime del crollo vengono trasmessi in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 16.20. Un servizio a cura del Tg 1 con il commento di Giuseppe Lavenia e Giacinto Pinto. Una diretta non solo per la garantire la cronaca, ma anche per il desiderio di ricordare chi ha perso la vita a causa di un incidente che resta ancora inspiegabile. Ci vorranno anni per comprendere cosa è accaduto realmente. Il premier Mario Draghi ha chiesto di fare presto nelle indagini. Mercoledì intervenendo nell'aula della Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo, nel suo discorso, dopo aver scandito i nomi delle vittime, ha inviato ai loro cari "le condoglianze del Governo e mie personali". Ma poi con decisione ha sottolineato che "è essenziale che venga fatta luce al più presto su quanto accaduto per accertare le responsabilità". L'Aula ha applaudito.

Ancora un'esplosione per una fuga di gas, donna in gravi condizioni

Intanto oggi, venerdì 17 dicembre, tutto il personale degli uffici della Regione Siciliana, alle 12 ha osservato un minuto di silenzio per commemorare le vittime dell'esplosione di sabato. Il segno di lutto, deciso dal presidente della Regione, Nello Musumeci, e comunicato a tutti i dipartimenti regionali, gli uffici speciali e le società partecipate, è avvenuto volutamente proprio nella giornata dei funerali.

Tragedia di Ravanusa, trovati altri quattro corpi. Il bilancio delle vittime sale a sette. Ancora due dispersi

Il bilancio della tragedia è stato di nove vittime. Ci sono voluti tre giorni e tre notti per ritrovare tutti i corpi senza vita che erano nel palazzo di via Trilussa, investito dall'esplosione. L'ultimo a essere rinvenuto è stato quello di Giuseppe Carmina, 30 anni, che era andato dal padre Calogero, per un cambio di automobile. I loro corpi, gli ultimi rimasti sotto le macerie, sono stati ritrovati dai vigili del fuoco nel garage, accanto alla vettura. Soltanto Giuseppina Montana e Rosa Carmina sono sopravvissute alla tragica esplosione.

Tre morti e due donne estratte vive dalle macerie di Ravanusa. Sei i dispersi. Le ricerche continuano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.